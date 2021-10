- Headline. Erwartung: -1,0%/ Vorwert: 1,8%

- Ohne Transport. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: 0,3%



16:00 Uhr: Entscheidung der Bank of Canada



16:30 Uhr: DOE-Bericht:



- Rohöl. Erwartung: +1,6 Mio. Barrel/ API-Bericht: +2,32 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: -2,0 Mio. Barrel/ API-Bericht: +0,53 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: -2,2 Mio. Barrel/ API-Bericht: +0,99 Mio. Barrel



US-Quartalsberichte:



- Thermo Fisher Scientific (ISIN US8835561023/ WKN 857209) - vor Markteröffnung

- Coca-Cola Company (ISIN US1912161007/ WKN 850663) - vor Markteröffnung

- McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) - vor Markteröffnung

- ServiceNow (ISIN US81762P1021/ WKN A1JX4P) - nach Börsenschluss

- Bristol-Myers Squibb (ISIN US1101221083/ WKN 850501) - vor Markteröffnung

- Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) - vor Markteröffnung

- General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) - vor Markteröffnung

- Ford Motor (ISIN US3453708600/ WKN 502391) - nach Börsenschluss

- eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) - nach Börsenschluss

- Kraft Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) - vor Markteröffnung (27.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht niedrigere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten. Die aktuellen Notierungen würden jedoch auf sehr kleine Kurslücken hindeuten, und angesichts der üblichen Volatilitätsanstiege zu Beginn der europäischen Kassasitzung sollten Anleger keine voreiligen Schlüsse aus der aktuellen Situation an den Futures-Märkten ziehen. Der australische Dollar outperforme unter den G10-Währungen nach der Veröffentlichung der VPI-Daten für das dritte Quartal. Obwohl der USD die schwächste G10-Währung sei, würden Rohstoffe - Edelmetalle, Industriemetalle und Öl - niedriger gehandelt.Wieder einmal sei der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag leer, da keine wichtigen Veröffentlichungen anstünden. Am Nachmittag würden die Dinge jedoch etwas interessanter, insbesondere für CAD-Händler. Die Bank of Canada werde um 16:00 Uhr eine geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Die Zinsen dürften unverändert bleiben, aber die Notenbank könnte ankündigen, dass das QE-Programm im November in die Reinvestitionsphase übergehe. Die Ölhändler würden sich auf den DOE-Bericht um 16:30 Uhr konzentrieren.