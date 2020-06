08:30 Uhr: Schweiz - Einzelhandelsumsätze für April. Erwartung: -4,9%/ Vorwert: -5,6% (Jahresvergleich)



09:00 Uhr: Tschechische Republik - BIP-Bericht für Q1 2020 (Überarbeitung). Erste Veröffentlichung: -3,6% (Quartalsvergleich)



10:00 Uhr: Norwegen - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April. Erwartung: 56 Punkte/ Vorwert: 42 Punkte.



22:40 Uhr: USA - API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -1 Mio. Barrel/ Vorwert: +8,7 Mio. Barrel



Asiatische Sitzung:



03:30 Uhr: Australien - BIP-Bericht für Q1 2020. Erwartung: -0,3% (Quartalsvergleich)



03:45 Uhr: China - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Mai. Erwartung: 47,3 Punkte/ Vorwert: 44,4 Punkte (02.06.2020/ac/a/m)







Der Wirtschaftskalender sei am Dienstag recht leer. Die zur Veröffentlichung anstehenden Berichte, wie die Schweizer Einzelhandelsumsätze oder die tschechischen BIP-Daten, hätten selten einen Einfluss auf die Märkte. Das Öl könnte auf die API-Daten reagieren, aber man sollte nicht zu viel erwarten. Es gebe jedoch eine Menge anderer Themen, wie die Unruhen in den USA, die Spannungen zwischen China und den USA oder die nächste Runde der Handelsgespräche zwischen der EU und Großbritannien.Wenn die Unruhen nicht nachlassen würden, werde Donald Trump mehr Truppen in die US-Städte entsenden, um den Frieden wiederherzustellen ("Material Law" könnte verhängt werden). Man sollte beachten, dass die Plünderung und Zerstörung von Privateigentum sich insgesamt negativ auf das Wachstum auswirken würden. Die Erholung nach den Unruhen könnte infrage gestellt werden, wenn sich die Situation nicht rasch beruhige.Nichtsdestotrotz sollten die Händler auch bedenken, dass die gestrigen Berichte, wonach China plane, die Käufe von US-Agrarprodukten einzustellen, im Falle einer Bestätigung zu Vergeltungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten führen könnten.