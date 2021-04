- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 62,0/ Vorwert: 62,5

- Dienstleistungen. Erwartung: 49,1/ Vorwert: 49,6



10:30 Uhr: Großbritannien, PMIs für April:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 58,8/ Vorwert: 58,9

- Dienstleistungen. Erwartung: 59,0/ Vorwert: 56,3



15:45 Uhr: USA, PMIs für April:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 60,5/ Vorwert: 59,1

- Dienstleistungen. Erwartung: 61,7/ Vorwert: 60,4



16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für März. Erwartung: 885.000/ Vorwert: 775.000



Reden von Zentralbankern



16:35 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde



Wichtige US-Ergebnisberichte



- American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) - vor Markteröffnung

- Honeywell International (ISIN US4385161066/ WKN 870153) - vor Markteröffnung

- Schlumberger (ISIN AN8068571086/ WKN 853390) - vor Markteröffnung (23.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden heute nach der gestrigen schwachen Sitzung an der Wall Street voraussichtlich schwächer eröffnen. Medienberichten zufolge plane Biden eine Erhöhung des Kapitalertragsteuersatzes auf 39,6% für vermögende Privatpersonen (Einkommen über 1 Mio. Dollar). Dies wäre eine massive Erhöhung, da der derzeitige Kapitalsteuersatz bei 20% liege. Auch der Spitzensteuersatz solle von 37 auf 39,6% erhöht werden.Während mögliche Steueränderungen in den USA wahrscheinlich der Haupttreiber für die heutigen Bewegungen sein würden, sollten Anleger die Wirtschaftsberichte nicht vergessen. Die vorläufigen PMIs aus Europa und den USA würden im Laufe des Tages veröffentlicht und in den meisten Fällen werde ein kleiner Rückgang erwartet. EZB-Präsidentin Lagarde werde am Nachmittag am Bloomberg Climate Panel teilnehmen (US-Finanzministerin Yellen werde ebenfalls teilnehmen).