Die Futures-Märkte würden heute auf eine leicht schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten. Es stünden heute viele Daten zur Veröffentlichung an, beginnend mit den Inflationsdaten aus Europa am Morgen. Der wichtigste Wert des Tages werde jedoch um 14:15 Uhr veröffentlicht - der ADP-Beschäftigungsbericht für Juni. Dies werde ein letzter Hinweis vor der Veröffentlichung der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag um 14:30 Uhr sein. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der ADP-Bericht in den letzten Monaten ein schlechter Prädiktor für die NFP-Werte gewesen sei. Zu guter Letzt würden um 16:30 Uhr die US-Ölbestandsdaten veröffentlicht, die eine gewisse kurzfristige Volatilität am Ölmarkt auslösen könnten.09:55 Uhr: Deutschland - Arbeitslosenquote für Juni. Erwartung: 5,9%/ Vorwert: 6,0%10:00 Uhr: Polen - VPI für Mai im Jahresvergleich. Erwartung: 4,6%/ Vorwert: 4,7%11:00 Uhr: Euroraum - VPI für Mai im Jahresvergleich. Erwartung: 1,9%/ Vorwert: 2,0%14:15 Uhr: USA - ADP-Beschäftigungsbericht für Juni. Erwartung: 600.000/ Vorwert: 978.00016:00 Uhr: USA - schwebende Hausverkäufe für Mai im Monatsvergleich. Erwartung: -1,1%/ Vorwert: -4,4%