Boston (www.aktiencheck.de) - An den Märkten zeichnet sich ab, dass die Wirtschaftsdaten noch viel schlechter werden, bevor sie sich erholen, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, mit seinem aktuellen Kommentar zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.Die Zahlen zur Gewinnentwicklung dürften für einige Überraschungen sorgen, da die Unternehmen gezwungen seien, den bisherigen Schaden zu beziffern und fundierte Vermutungen über den düsteren Weg anzustellen, der vor ihnen liege.In einer Zeit eingeschränkter internationaler Zusammenarbeit sehe die Unterzeichnung eines G20-Abkommens zum Schuldenerlass für arme Länder wie ein bedeutender Durchbruch aus. Es werde hier viel Gerangel um Chinas Agenda geben, aber im Moment sehe es so aus, als ob die Kreditgeber verstünden, dass sie etwas tun müssten. (16.04.2020/ac/a/m)