Bericht über die Umsetzung des Fiskalpakts



Die EU-Kommissare haben heute ferner eine Mitteilung und einen Bericht über die Umsetzung des Fiskalpakts in nationales Recht verabschiedet. Der Fiskalpakt ist ein zentrales Element des zwischenstaatlichen Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag). Er bindet 22 Mitgliedstaaten (alles Staaten des Euro-Währungsgebiets plus Bulgarien, Dänemark und Rumänien) an die Grundsätze einer stärkeren Haushaltsdisziplin und die Regel des ausgeglichenen Haushalts mit Korrekturmechanismus. Der Fiskalpakt war Teil der politischen Maßnahmen der EU zur Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise. Bestimmte Elemente des Pakts sind in der Zwischenzeit in EU‑Rechtsvorschriften übernommen worden.



Aus dem heute vorgestellten Bericht geht hervor, dass alle Mitgliedstaaten, die den Fiskalpakt unterzeichnet haben, die wesentlichen Bestimmungen des Fiskalpakts inzwischen in ihren jeweiligen nationalen haushaltspolitischen Rahmen übertragen haben. Zwar haben die betreffenden Mitgliedstaaten die Bestimmungen nicht in derselben Weise übernommen, doch ist dies eine Folge des durch den Vertrag gesetzten Rahmens, der lediglich Grundsätze und relativ allgemeine Anforderungen enthält.



Der Fiskalpakt erhielt die Form eines zwischenstaatlichen Vertrags, da es zum Zeitpunkt der Unterzeichnung nicht möglich war, ihn innerhalb der Rechtsordnung der EU abzuschließen. Jedoch sind Schritte hin zur Eingliederung des SKS-Vertrags in das EU‑Recht vorgesehen, um die demokratische Rechenschaftspflicht und Legitimität unionsweit zu erhöhen.



Bericht über die Staatsverschuldung in Italien



Die Kommission hat ferner einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu Italien angenommen, in dem sie die Einhaltung des Schuldenstandskriteriums des Stabilitäts- und Wachstumspakts und das Tempo der zu seiner Erreichung notwendigen Anstrengungen überprüft hat.



Dem Bericht zufolge sollte das Schuldenstandskriterium nach der Definition im Vertrag und in der Verordnung (EG) Nr. 1467/1997 als derzeit nicht erfüllt angesehen werden, sofern nicht die zusätzlichen strukturellen Maßnahmen im Umfang von mindestens 0,2 % des BIP, zu denen sich die Regierung verpflichtet hat, wie zugesagt bis spätestens April 2017 glaubhaft durchgeführt werden, um einer weitgehenden Erfüllung der Anforderungen nach der präventiven Komponente 2017 (und somit 2016) näherzukommen.



Die Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit wird erst auf der Grundlage der Frühjahrsprognose 2017 der Kommission getroffen, wobei die Ist-Daten für 2016 und die Umsetzung der haushaltspolitischen Zusagen der italienischen Behörden vom Februar 2017 berücksichtigt werden.



Bericht über eine verfälschte statistische Darstellung und Vorschlag für einen Ratsbeschluss über eine Geldbuße für Österreich



Die Kommission hat ferner einen Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss des Rates angenommen, dem zufolge gegen Österreich wegen verfälschter Darstellung einiger Daten zur öffentlichen Verschuldung eine Geldbuße in Höhe von 29,8 Mio. EUR verhängt werden sollte.



Nach einer Untersuchung und einem Informationsaustausch mit den österreichischen Behörden ist die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, dass schwerwiegende Nachlässigkeit öffentlicher Stellen des Landes Salzburg dazu geführt hat, dass das Defizit und der Schuldenstand Österreichs im Zeitraum 2008-2012 in den statistischen Datenmeldungen an Eurostat von 2012 und 2013 verfälscht dargestellt wurden. Seit der Berichtigung im April 2014 werden die Angaben Österreichs zum Defizit- und Schuldenstand wieder ohne Vorbehalte von Eurostat veröffentlicht.



Weitere Schritte im Rahmen des Europäischen Semesters



Die von der Kommission vorgelegten Länderberichte und die Ergebnisse der eingehenden Überprüfungen werden nun vom Rat erörtert. Anschließend wird die Kommission die Länderberichte im Rahmen bilateraler Treffen mit den Mitgliedstaaten erörtern. Die Vizepräsidenten und Kommissare werden in den Mitgliedstaaten mit Vertretern der Regierungen, Parlamente, Sozialpartner und anderer Interessenträger zusammenkommen. Diese Gespräche schließen an die stärkere Einbindung der Mitgliedstaaten vor der Veröffentlichung der Länderberichte an und sollten im Vorfeld der Ausarbeitung ihrer nationalen Reformprogramme und Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme fortgesetzt werden.



Die Kommission schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten die Parlamente und Sozialpartner eng einbinden und durch die Beteiligung einer großen Bandbreite von Interessenträgern die Eigenverantwortung für den Reformprozess unterstützen. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten erläutern, wie die regionalen und lokalen Behörden in die Ausarbeitung des Programms einbezogen werden, denn der Erfolg der Umsetzung hängt von verschiedenen Regierungsebenen ab.



Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wird die Kommission neue länderspezifische Empfehlungen vorlegen.



Hintergrund



Die Bewertung der Fortschritte der Mitgliedstaaten ist Teil des jährlichen Zyklus für die wirtschaftspolitische Koordinierung auf EU-Ebene. Das Paket folgt auf die letzte Woche veröffentlichte Wirtschaftsprognose.



Durch die frühzeitige Veröffentlichung der Länderberichte beabsichtigt die Juncker-Kommission im Einklang mit dem Bericht der fünf Präsidenten und den von der Kommission angekündigten Schritten zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion in Europa, das Europäische Semester zu straffen und zu stärken. Durch die Änderungen soll zu Beginn des Europäischen Semesters ein wirksamer Dialog über die europäischen Prioritäten sowie über die Herausforderungen für das Euro-Währungsgebiet ermöglicht und mehr Zeit für den Dialog mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern auf allen Ebenen geschaffen werden. Aus den heute veröffentlichten Berichten geht außerdem hervor, dass die Kommission beschäftigungs- und sozialpolitische Erwägungen im Rahmen des Europäischen Semesters stärker in den Vordergrund rückt.



Die Kommission hat das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten im vergangenen Jahr klarer und transparenter gemacht, indem sie die Zahl der Kategorien zur Qualifizierung von Ungleichgewichten von sechs auf vier reduziert hat: keine Ungleichgewichte, Ungleichgewichte, übermäßige Ungleichgewichte und Korrekturmaßnahmen erfordernde übermäßige Ungleichgewichte (Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht). Dies war bereits in der Mitteilung über die "Schritte zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion" vom Oktober 2015 angekündigt worden. (22.02.2017/ac/a/m)







