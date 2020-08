Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einem aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Payment-Dienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Einer im Gefängnis, einer auf der Flucht - und nun würden auch noch die zwei verbliebenen Vorstände von Wirecard stärker in den Fokus der Ermittler rücken. Das Sagen habe beim insolventen Zahlungsabwickler aber ohnehin längst ein anderer.Bereits seit Juli ermittle die Münchner Staatsanwaltschaft gegen aktuelle und frühere Wirecard-Vorstände sowie weitere Top-Manager wegen des Verdachts auf Betrug, Bilanzfälschung und Marktmanipulation. Finanzvorstand Alexander von Knoop und Produktvorständin Susanne Steidl würden die Ermittler laut einem "Handelsblatt"-Bericht nun auch noch Untreue zur Last legen.Angesichts dieser Vorwürfe verwundere es doch etwas, dass von Knoop und Steidl offenbar nach wie vor in der Konzernzentrale in Aschheim ein und aus gehen würden. Das berichte die Zeitung unter Berufung auf Wirecard-Mitarbeiter. Zu sagen hätten die Vorstände dort allerdings nichts mehr - das habe jetzt Insolvenzverwalter Michael Jaffé. Der sei dabei aber auf das Wissen der beiden langjährigen Manager angewiesen.Von den vier Vorständen, die zum Zeitpunkt der Insolvenz das Unternehmen geleitet hätten, seien nur diese beiden noch greifbar: Ex-Vorstandschef Markus Braun sitze in Untersuchungshaft, sein Nachfolger James Freis sei kaum länger da als der Insolvenzverwalter selbst. Und der frühere COO Jan Marsalek sei weiterhin flüchtig.Speziell beim Finanzvorstand scheine es schier unvorstellbar, dass er von den mutmaßlichen Luftbuchungen in Milliardenhöhe nichts mitbekommen habe. Zudem solle von Knoop laut dem Bericht noch kurz vor der Insolvenz Millionen-Kredite an dubiose Partnerfirmen bewilligt haben. "Entweder, der CFO war völlig unfähig. Oder er wusste mehr", zitiere das "Handelsblatt" einen Top-Banker.Die Ermittlungen in der Causa Wirecard würden offenbar Fortschritte machen, dürften allerdings noch Jahre dauern. Ob es die Wirecard-Aktie dann noch gebe, sei fraglich. Seit dem heutigen Montag ist der Titel schon nicht mehr Teil der Auswahlindices DAX und TecDAX, wird aber noch im Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt - zumindest solange, bis im Zuge der Insolvenz das Delisting beantragt wird, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link