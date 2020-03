Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Während die Märkte im Corona-Chaos zu versinken drohen würden, flutsche es bei Wirecard im operativen Geschäft: Am Donnerstagmorgen habe der DAX-Konzern eine neue Partnerschaft mit einem weiteren prominenten Unternehmen verkündet. Doch reiche das, um dem extrem schwachen Marktumfeld etwas entgegenzusetzen?Wirecard und der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hätten den gemeinsamen Start einer erweiterten Bezahllösung verkündet. "Alle drei Klarna-Shopping-Methoden - Sofort bezahlen, Kauf auf Rechnung und Ratenkauf - können jetzt von Händlern mit einer einzigen Integration über die digitale Plattform von Wirecard in den Checkout eingebettet werden", heiße es in einer entsprechenden Pressemitteilung.Wirecard fungiere dabei als zentrale Anlaufstelle für die Händler und stelle die Integration der Klarna-Bezahloptionen sowie die Abwicklung aller nachfolgender Zahlungen sicher. Zum Start könnten Kunden in neun europäischen Ländern die Funktion nutzen, im Laufe des Jahres sollten weitere folgen - etwa die USA und Australien. Darüber hinaus würden Wirecard und Klarna jeweilig das Risiko auf Händler- und Verbraucherseite abdecken, sodass Zahlungen garantiert seien."Durch die Kooperation ergänzen sich Wirecard und Klarna in ihrem Angebot: Klarnas Händlerbasis wird durch den bestehenden und zukünftigen Wirecard-Händlerpool erweitert", heiße es seitens der Unternehmen weiter. Ziel sei es, durch ein reibungsloses Einkaufserlebnis für die Kunden die durchschnittlichen Bestellwerte und Umsätze zu steigern sowie auf Seiten der Händler das Wachstum zu fördern.Die positiven Unternehmensmeldungen würden am Markt allerdings verpuffen - dort bleibe die aus Angst vor dem Coronavirus auch am Donnertag das allesbeherrschende Thema. Für die Wirecard-Aktie bedeute das im frühen Xetra-Handel ein dickes Minus von rund neun Prozent sowie einen deutlichen Rückfall unter die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke.Auch wenn diese Kursverluste schmerzen und niemand genau weiß, wie tief es noch gehen wird: Angesichts der unverändert positiven operativen Aussichten und der mittlerweile sehr günstigen Bewertung (KGV 2020: 18) wertet "Der Aktionär" jede Stabilisierung nach dem aktuellen Kursrutsch als klare Kaufchance für spekulative Anleger, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link