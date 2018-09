Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

184,75 EUR -1,75% (19.09.2018, 15:14)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

184,95 EUR -1,67% (19.09.2018, 15:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook. (19.09.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von David Vagenknecht vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":David Vagenknecht von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) dabei zu bleiben.Wirecard sei in den vergangenen Wochen bereits viel Aufmerksamkeit zuteil geworden, denn der Zahlungsdienstleister steige am Montag in den DAX auf. Davor schalte Wirecard aber noch mal einen Gang höher: Das Unternehmen steige ins Kreditgeschäft ein und werde eine digitale Multiwährungskarte herausgeben.Neben dem Kerngeschäft der Zahlungsdienstleistungen wolle sich Wirecard künftig auch auf Kleinkredite für Kunden fokussieren. Die Vergabe solle bequem über Wirecards App abgewickelt werden.Das Unternehmen eröffne sich somit neue Erlösquellen und treibe damit das Wachstum an.Mit den neuen Projekten bleibe die Wachstumsgeschichte des Zahlungsdienstleisters aus Aschheim intakt.Engagierte Anleger sollten mit vergleichsweise engem Stopp bei 170 Euro dabei bleiben, so David Vagenknecht von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link