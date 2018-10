Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Vor dem Start des Kapitalmarkttags am heutigen Dienstag habe der Zahlungsdienstleister neue Ziele zu Transaktionsvolumen, Konzernumsatz und operativem Gewinn veröffentlicht. Reiche das, um die Wirecard-Aktie nach den heftigen Verlusten zu Wochenbeginn wieder auf Kurs zu bringen?Die in der "Vision 2025" festgehaltenen Ziele seien ehrgeizig: Demnach solle sich das Geschäft in jeglicher Hinsicht vervielfachen. Das Volumen der abgewickelten Transaktionen wolle Wirecard in den nächsten Jahren auf über 710 Milliarden Euro steigern. Im abgelaufenen Gesamtjahr 2017 habe das Transaktionen bei 91 Milliarden Euro gelegen.Der DAX-Titel reagiere im vorbörslichen Handel mit einem deutlichen Kurssprung, nachdem die Aktie am Montag in der Spitze um rund 13 Prozent eingebrochen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:173,30 EUR +4,27% (09.10.2018, 11:30)