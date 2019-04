Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

München (www.aktiencheck.de) - Wirecard forciert rechtliche Schritte gegen "Financial Times" - Leerverkaufsverbot läuft am 18. April aus - AktiennewsDie Finanzaufsicht BaFin hat ein Verbot auf neue Short-Positionen auf die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) erlassen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Zuvor habe die "Financial Times" ("FT") mit mehreren Publikationen über mögliche Bilanzverstöße des Zahlungsdienstleisters in Singapur für starkes Aufsehen an den Börsen gesorgt. Doch auch nach dem Verbot sei die Wirecard-Aktie nicht kontinuierlich zur Ruhe gekommen, denn die "FT" habe mit weiteren vermeintlichen Enthüllungen nachgelegt. Zwar habe sich die Aktie zwischenzeitlich stabilisieren können und pendle derzeit bei ca. EUR 109, aber die Attacken der "FT" hätten seit der ersten Berichterstattung am 30. Januar 2019 zu einem starken Absturz des Aktienpreises geführt. Diese volatile Entwicklung könnte nach den Osterfeiertagen anhalten, denn das Leerverkaufsverbot der BaFin für Wirecard-Aktien laufe am 18. April aus. Eine Woche nach dem offiziellen Ende des Leerverkaufsverbotes werde der DAX-Konzern dann seinen Geschäftsbericht veröffentlichen. Der Termin sei vom Unternehmen zuvor vom 4. auf dem 25. April verschoben worden, um externe Untersuchungen der Bilanz einer Anwaltskanzlei für das Geschäftsjahr 2018 berücksichtigen zu können.Derweilen forciere der DAX-Konzern rechtliche Schritte gegen die britische Finanzzeitung "Financial Times" und den verantwortlichen Journalisten Dan McCrum. Dabei lasse sich der DAX-Konzern von der Rechtsanwaltskanzlei Bub Memminger & Partner vertreten. Die Kanzlei sei als gefürchtete Wirtschaftskanzlei bekannt, da sie ebenfalls im Zusammenhang mit dem berühmten "Breuer-Interview" Verfahren Leo Kirchs gegen die Deutsche Bank und deren Vorstandssprecher Rolf Breuer involviert gewesen sei. Die Beauftragung der Kanzlei stelle einen drastischen rechtlichen Schritt dar, der beweise, dass Wirecard die Vorwürfe sehr ernst nehme. Vor allem dürfte eine langwierige rechtliche Auseinandersetzung auf die "Financial Times" zukommen, habe "Der Aktionär" berichtet. (News vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link