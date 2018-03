Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX).







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard bringt für viele Branchen geeignete Bezahl- und Zugangslösung in Mittel- und Osteuropa auf den Markt - AktiennewsWirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), der führende internationale Anbieter digitaler Finanztechnologie, bringt eine Bezahl- und Zugangslösung in Mittel- und Osteuropa auf den Markt, die für viele Branchen geeignet ist, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Unternehmen, Einkaufszentren und Stadien können diese einfache, schnelle und sichere Methode nutzen, mit der man Geld in Echtzeit aufladen und ausgeben kann. Außerdem kann die Bezahllösung direkt in die Kassensysteme an der Verkaufsstelle (POS) integriert werden.Als erstes nimmt das Smart Business Center in Graz die digitale Closed-Loop-Lösung in Anspruch, die individuell mit dem Design des Centers versehen sind. Nutzer können die Karte an jedem Info-Stand oder per Internet aufladen und tägliche Lebensmitteleinkäufe durch einfaches Antippen am Terminal in Sekundenschnelle bezahlen. Als eine der führenden Smart Cities in Österreich unterstützt die Stadt Graz dieses Projekt, um die Digitalisierung zu fördern und die Business Intelligence in der Region zu steigern. Wirecard als führender Partner für innovative Bezahllösungen unterstützt die Stadt Graz bereits und strebt mit ihr gemeinsam nächste Schritte in Richtung Smart City und Smart Business an.Am 13. April 2018 findet in ganz Österreich die "Lange Nacht der Forschung" statt. Wirecard CEE stellt das breite Spektrum der Möglichkeiten zum bargeldlosen Bezahlen im Smart Business Center in Graz vor.Börsenplätze Wirecard-Aktie: