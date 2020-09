Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,0602 EUR -0,02% (08.09.2020, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,0608 EUR -6,12% (08.09.2020, 10:16)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (08.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die politische Aufarbeitung des Bilanzskandals bei Wirecard solle nach dem Willen der Opposition im Bundestag ein Untersuchungsausschuss übernehmen. Grüne, Linke und FDP hätten sich nun auf einen konkreten Auftrag geeinigt.Im Wortlaut solle der Auftrag am Donnerstag (10. September) veröffentlicht werden, habe der FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar am Montag erklärt. Bereits am Freitag dürfte er im Bundestag in erster Lesung behandelt werden, berichte die Nachrichtenagentur Reuters.Damit der Untersuchungsausschuss starten könne, brauche er die Zustimmung von einem Viertel der insgesamt 709 Bundestagsabgeordneten. Alleine die drei Oppositionsparteien würden gemeinsam am 216 Sitze kommen. Auch aus den Fraktionen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD habe es bislang kein Widerstand gegen das Vorhaben gegeben.Dass die Opposition bei der Aufklärung aufs Tempo drücke, habe vor allem einen Grund: Wegen der Bundestagswahl im kommenden Herbst könnte der Ausschuss wohl nur bis zur Sommerpause arbeiten. Zudem könnte es im Interesse der untersuchten Personen und Behörden liegen, die Ermittlungen zu verschleppen.Die politische und juristische Aufarbeitung des Skandals gehe nun ihren Weg, habe derzeit aber kaum noch Auswirkungen auf den Kurs der Wirecard-Aktie. Der Titel sei nach dem Insolvenzantrag im Juni um rund 99 Prozent eingebrochen und seitdem fest in der Hand von Tradern.Längerfristig orientierte Anleger sollten die Wirecard-Aktie meiden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)