ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) charttechnisch unter die Lupe.Sie würden bei Wirecard alle fundamentalen Aspekte außen vor lassen. Interessant sei es allemal, dass beim dieswöchigen Absturz der auf ein Sechsmonatstief (107,80 Euro) ein 2016 begonnener Aufwärtstrend genau gehalten habe. Wer jetzt einsteige wisse, wo der Stopp platziert werden könne. Werde die Trendlinie gebrochen, sei das weitere Abwärtspotenzial durchaus beachtlich. Um 86/92 Euro gebe es aber eine Mega-Unterstützung aus Acht- und 20-Monats-Tief, sowie 200-Wochen-Linie und elfjährigem Basis-Aufwärtstrend. Da die Aktie gemessen am Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator auf Wochenbasis bereits jetzt so stark überverkauft sei wie seit Januar nicht mehr, sollte sie spätestens dort drehen. Insofern würden sich Abstauberlimits unter der 100-Euro-Marke anbieten. Kurzfristig ließe sich alternativ auf eine Gegenbewegung bis 140 Euro setzen, wo das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der Mitte September gestarteten Abwärtswelle liege. Eine hammerartige Kerze am Dienstag fördere solch eine Spekulation, wobei der Trading-Stopp im Sinne eines besseren Chance-Risiko-Mix bereits unter der 61,8-Prozent-Fibonacci-Marke (aktuell 114,29 Euro) der laufenden Erholung lägen und entsprechend nachgezogen werden sollte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:122,50 EUR +0,37% (16.10.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:123,10 EUR +0,78% (17.10.2019, 08:53)