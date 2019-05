ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die objektiven Kriterien des "HSBC Trendkompass" hätten zuletzt die Stabilisierung der Wirecard-Aktie bereits angedeutet und würden auch weiter "grünes Licht" signalisieren. Auf der charttechnischen Seite würden die Handelsspannen der letzten drei Monate den auslaufenden Verkaufsdruck dokumentieren. So stünden die jüngsten drei Innenstäbe im Monatschart für die mittlerweile auslaufende Abgabebereitschaft. Das Herunterbrechen der Zeitebene auf Wochenbasis fördere weitere spannende Details zu Tage. So seien die Indikatoren MACD und Aroon hier freundlich zu interpretieren. Gleichzeitig lote der Titel aktuell eine absolute Schlüsselzone aus. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 139,23 EUR), dem Aprilhoch (142,65 EUR) und dem Baissetrend seit September vergangenen Jahres (akt. bei 149,01 EUR). Besonders der zuletzt genannten Hürde komme eine Schlüsselrolle zu, denn im Fall einer positiven Weichenstellung könne die gesamte Kursaktivität der letzten acht Monate letztlich als Korrekturflagge interpretiert werden. Möglicherweise liege aber bereits jetzt ein verschachteltes Kursmuster vor. Schließlich sei eine kleine Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von rund 40 EUR bereits abgeschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:150,05 EUR +4,38% (21.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:154,80 EUR +2,31% (22.05.2019, 08:37)