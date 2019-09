ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.09.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) charttechnisch unter die Lupe.Seit Mai bewege sich die Wirecard-Aktie unter dem Strich seitwärts. Am eindrucksvollsten lasse sich diese Entwicklung an der Tatsache verdeutlichen, dass seinerzeit eine Handelsspanne gesetzt worden sei, die seither Bestand habe ("inside candles"). Mit anderen Worten: Die High-Low-Spanne zwischen 162,30 EUR und 130,40 EUR gelte seit insgesamt 15 (!) Wochen. Immerhin habe sich der Titel seither über dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 134,15 EUR) festgesetzt. Dank dieser Entwicklung habe das Papier den Abwärtstrend seit September 2018 (akt. bei 131,49 EUR) zu den Akten legen können, so dass die gesamte Korrektur der letzten 12 Monate im übergeordneten Kontext als trendbestätigende Flagge interpretiert werden könne. Damit winke ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 170,70 EUR, ehe perspektivisch sogar Kurs auf das bisherige Rekordhoch bei 199,00 EUR genommen werden dürfte. Als entscheidender Katalysator diene dabei ein Spurt über die Marke von 162,30 EUR, welcher die beschriebenen Innenstäbe nach oben auflösen würde. Interessanter Nebenaspekt: Bei der in diesem Jahr sonst so schwankungsfreudigen Aktie lägen die Bollinger Bänder inzwischen dicht beieinander. Diese Konstellation begünstige einen neuen Trendimpuls, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:149,85 EUR -0,76% (13.09.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:148,80 EUR -1,29% (16.09.2019, 09:03)