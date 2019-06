Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bei der Wirecard-Aktie zeichne sich am Montagmorgen ein positiver Wochenstart ab. Für Unterstützung sorge dabei eine Nachricht von Vorstandschef Markus Braun beim Kurznachrichtendienst Twitter. Wirecard steuere auf ein "herausragendes erstes Halbjahr 2019" zu, habe Braun am Sonntag getwittert. Die "Financial Commerce Platform" des deutschen Zahlungsabwicklers verzeichne Anmeldungen auf Rekordniveau, so der Wirecard-Chef weiter.Braun versuche damit, den Fokus bei Wirecard auf das operative Geschäft zu lenken und weg von erneuten Negativ-Schlagzeilen. Am Freitag habe das "Handelsblatt" berichtet, dass zwielichtige Investmentgesellschaften ihren Zahlungsverkehr über Konten bei der Wirecard Bank abgewickelt hätten. Laut dem Bericht würden sich nun mehrere Staatsanwaltschaften für die Geschäftsbeziehungen interessieren.Am Freitag sei die Wirecard-Aktie daraufhin erneut unter Druck geraten und kurzzeitig bis in den Bereich von 130 Euro abgetaucht. Obwohl sie im Tagesverlauf einen Teil der Verluste habe aufholen können, habe zum Handelsschluss noch ein Minus von fast 9% zu Buche gestanden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:141,40 EUR +0,93% (03.06.2019, 10:17)