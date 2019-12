Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bislang sei der Advent bei Wirecard alles andere als besinnlich gewesen - genau wie die letzten Monate. Kurz vor dem Jahresende ziehe Vorstandschef Markus Braun aber dennoch ein positives Fazit und gebe einen optimistischen Ausblick für 2020. "Wirecard hatte ein unglaubliches Jahr 2019", so Braun bei Twitter. Man habe mehr großvolumige Kunden und Kooperationen gewonnen als jemals zuvor und die Expansion nach China eingeleitet. "Ein guter Indikator für ein sehr starkes Jahr 2020."Die operative Entwicklung des deutschen Zahlungsabwicklers sei in diesem Jahr zweifelsohne stark gewesen. In der Kursentwicklung spiegele sich das aber nicht wider: Seit Anfang Januar habe die Wirecard-Aktie über 20% verloren. Das sei v.a. den anhaltenden Negativ-Schlagzeilen zur Bilanzierung des DAX-Konzerns geschuldet.Auch mit Blick auf die weitere Kursentwicklung der Wirecard-Aktie würden nicht alle Brauns Optimismus teilen: In der Vorwochen hätten einige Hedgefonds ihre Netto-Leerverkaufspositionen noch einmal erhöht und den Kurs zusätzlich unter Druck gebracht. Zeitweise sei sie dabei auf den tiefsten Stand seit März und in den Bereich der wichtigen 100-Euro-Marke gefallen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: