Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,134 EUR +5,29% (07.09.2020, 09:39)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,1126 EUR +2,52% (07.09.2020, 09:53)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (07.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bei Wirecard würden nach dem Bilanzskandal und der Insolvenz die Vorbereitungen für die Zerschlagung laufen. Insolvenzverwalter Michael Jaffé müsse dabei versuchen, möglichst viel für die Gläubiger des Konzerns herauszuholen. Ein prominenter Interessent solle nun aber abgesprungen sein.Im Bieterverfahren um die Wirecard Bank und angegliederte Assets solle die Deutsche Bank einen Rückzieher gemacht haben. Das habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet. Grund dafür sei der Preis, den Insolvenzverwalter Michael Jaffé für die Bank-Tochter des Zahlungsabwicklers aufgerufen habe.Laut dem Bericht habe Jaffé für die Assets mindestens 100 Millionen Euro gefordert, um mit den Verkaufsgesprächen fortzufahren. Das Angebot der Deutschen Bank für einige deutsche Geschäftsteile von Wirecard habe der Insolvenzverwalter als zu niedrig abgelehnt.Wie groß die Differenz zwischen den Preisvorstellungen des Insolvenzverwalters und der Deutschen Bank gewesen sei, sei zunächst nicht bekannt geworden. Laut früheren Medienberichten sei der Kreis der Interessenten zuletzt bereits kräftig geschrumpft. Ob diese die kolportierten 100 Millionen Euro stemmen könnten oder möchten, sei nach Einschätzung des "Aktionär" zumindest fraglich.Klar sei: Jaffé müsse bei der Verwertung der Wirecard-Assets hoch pokern, um die Verluste der Gläubiger möglichst gering zu halten. Laut einem Gutachten würden sich die Verbindlichkeiten auf 3,2 Milliarden Euro summieren.Ein Sprecher der Deutschen Bank habe sich zum konkreten Bieterverfahren gegenüber Bloomberg nicht äußern wollen. Er habe aber betont, dass die Übernahme der Wirecard Bank nur eine von mehreren Optionen sei, um das Payment-Geschäft auszubauen.Trotz des Rückschlags im Bieterprozess steige die Wirecard-Aktie am Montagmorgen deutlich - ein weiteres Indiz, dass die Kursentwicklung inzwischen von der fundamentalen und newsseitigen Entwicklung abgekoppelt sei.Trader können hier nach Herzenslust zocken, als längerfristige Anlage ist die Pleite-Aktie jedoch nicht mehr geeignet, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)