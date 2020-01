Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Vor dem Jahreswechsel hätten erhöhte Aktivität auf der Shortseite für Druck auf den DAX-Titel gesorgt. Dieser Tage lasse sich jedoch das genaue Gegenteil beobachten: Mehrere große Investoren aus dem In- und Ausland würden das günstige Bewertungsniveau nutzen und sich jetzt bei Wirecard positionieren.Auch die Fondsgesellschaft Union Investment habe ihren Wirecard-Anteil in den letzten Tagen deutlich aufgestockt. Wie aus einer aktuellen Stimmrechtemitteilung hervorgehe, kontrolliere das Unternehmen mittlerweile 4,22 Prozent. Davon würden 3,03 Prozent auf eine Aktienbeteiligung und weitere 1,19 Prozent auf Finanzinstrumente entfallen.Damit gehöre Union Investment nun zu den acht größten Aktionären von Wirecard. Zuletzt hätten auch der deutsche Vermögensverwalter DWS und die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Beteiligungen kräftig erhöht - letztere vor allem über Finanzprodukte.Anleger, die auf gute (vorläufige) Zahlen und einen positiven Ausgang der laufenden Bilanz-Sonderprüfung spekulieren würden, sollten dabei bleiben. Auch Neueinsteiger können auf dem gegenwärtigen Niveau noch zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Das erste Kursziel von DER AKTIONÄR liege bei 160 Euro, mittelfristig sei aber ein Anstieg in den Bereich des Allzeithochs von 199 Euro und darüber hinaus drin. Auf dem Weg dorthin dürfte es aber volatil bleiben. (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: