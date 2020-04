Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

120,66 EUR +0,38% (20.04.2020, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

120,62 EUR +0,02% (20.04.2020, 10:02)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (20.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard baue die strategische Partnerschaft mit dem Kreditkartenriesen Visa aus: Der DAX-Konzern werde künftig das von Visa initiierte Fintech-Fast-Track-Programm im Nahen Osten als bevorzugter Zahlungsabwickler unterstützen. Die Aktie dürfte daraufhin mit Kursgewinnen in eine wichtige Woche starten.Das Visa Fintech-Fast-Track-Programm ermögliche Fintech-Unternehmen schnellen und einfachen Zugang zu VisaNet, dem globalen Zahlungsnetzwerk des Konzerns. Dadurch könnten die Unternehmen auf Lösungen und Produkte von Visa zurückgreifen und von den zahlreichen Vorteilen des Netzwerks profitieren. Wirecard und Visa würden somit die Fintechs im Nahen Osten dabei unterstützen, ihre Geschäftstätigkeit so effizient wie möglich zu gestalten und weiter auszubauen.Für Wirecard selbst biete die Kooperation die Möglichkeit, auf das wachsende Visa-Netzwerk zuzugreifen, das Teil des Fintech-Fast-Track-Programms sei. "Wir freuen uns, als strategischer Partner eine wichtige Rolle innerhalb des Programms einzunehmen und gemeinsam mit Visa, innovative Finanztechnologie-Lösungen in der Region anzubieten", kommentiere Humza Chishti, Regional Manager für Wirecard im Nahen Osten.Unterstützt von dieser Meldung zeichne sich bei der Wirecard-Aktie am Montagmorgen ein positiver Wochenstart ab: Im vorbörslichen Handel bei Tradegate könne sie ein gutes Prozent zulegen und somit an die Aufwärtsbewegung der Vorwoche anknüpfen. Mit der am Mittwoch (22. April) erwarteten Veröffentlichung der Ergebnisse der Bilanz-Sonderprüfung sowie des Jahresfinanzberichts 2019 am 30. April stünden dem Zahlungsabwickler aber ereignisreiche Tage bevor.Die Spekulation auf ein Comeback des DAX-Titels und eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung läuft aber weiter, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Auch der strategische Wirecard-Partner Visa zähle für den "Aktionär" zu den absoluten Favoriten im Payment-Sektor. (Analyse vom 20.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link