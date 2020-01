Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter ertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie setze ihre dynamische Aufwärtsbewegung auch am Freitag fort und gehöre erneut zu den Top-Gewinnern im DAX. Für Aufsehen sorge darüber hinaus auch eine am Donnerstagabend veröffentlichte Stimmrechtemitteilung. Daraus gehe hervor, dass die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre direkt gehaltenen Wirecard-Anteile zum 15. Januar von 0,53 auf 0,51% leicht gesenkt habe. Den Anteil der Wirecard-Stimmrechte, die Goldman Sachs über Finanzprodukte beherrsche, sei gleichzeitig von 10,27 auf 12,89% hochgefahren worden. Dabei handele es sich z.B. um CFDs, Swaps sowie Call- und Put-Optionen. Den größten Anteil mache mit 5,91% der Stimmrechte allerdings ein offener Rückübertragungsanspruch aus.Insgesamt kontrolliere Goldman Sachs aktuell 13,40% der Wirecard-Stimmrechte und sei damit der mächtigste Anteilseigner - vor Morgan Stanley mit 10,38% und der MB Beteiligungsgesellschaft von Vorstandschef Markus Braun mit 7,05%. Laut dem Branchenportal Finanz-Szene.de dürfte Goldman Sachs einen Großteil davon aber "im Auftrag" für Dritte verwalten.Das langersehnte Comeback der Wirecard-Aktie sei in vollem Gange. Seit Jahresbeginn betrage das Kursplus bereits 25%. Das aktuelle Kursziel des "Aktionärs" laute 160 Euro. Sollte die KPMG-Prüfung die von der "Financial Times" gestreuten Zweifel entkräften, stehe aber auch einem Kursanstieg in Richtung Allzeithoch und darüber hinaus nichts mehr im Weg. Mutige Anleger, die auf dieses Szenario setzen würden, könnten also nach wie vor zugreifen, sollten sich bis zu Veröffentlichung des Prüfberichts allerdings auf erhöhte Volatilität einstellen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: