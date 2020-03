Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

100,00 EUR -2,91% (27.03.2020, 16:19)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie bleibe ein Spielball des volatilen Gesamtmarkts und der großen Unsicherheit wegen der Coronavirus-Epidemie. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung zu Wochenbeginn würden die Gewinne inzwischen wieder abbröckeln. Vor dem Wochenende stehe im schwachen Marktumfeld ein Minus von knapp 3% an der Kurstafel.Während einige Branchenkollegen wie PayPal oder Visa bereits mit Umsatzwarnungen auf die Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie reagiert hätten, gebe man sich bei Wirecard mit Blick auf das operative Geschäft bislang unbeeindruckt. Die bisherige Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020 habe der deutsche Zahlungsabwickler wiederholt bestätigt. Auch "Der Aktionär" schätze die mittel- und langfristigen Aussichten für Wirecard weiterhin positiv ein und traue der Wirecard-Aktie in einem stabileren Marktumfeld eine dynamische Erholungsrally zu, Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:99,04 EUR -2,42% (27.03.2020, 16:04)