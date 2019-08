Börsenplätze Wirecard-Aktie:



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Verbraucher in Deutschland würden immer schneller von ihrer einstigen Vorliebe für das Bargeld abrücken. Einzelhandel und Bezahlbranche würden für die nächsten Jahre eine rasche Verbreitung digitaler Zahlverfahren erwarten - besonders über das Handy. "Die Entwicklung ist am Anfang und wird sich stark beschleunigen", sage Bezahlexperte Ulrich Binnebößel, der beim Handelsverband HDE sowohl für Bargeld als auch für neue Zahlungssysteme zuständig sei.Der Zahlungsdienstleister Wirecard gehe davon aus, dass das Smartphone zum dominanten Zahlungsmittel werde: "Das ist der logische Weg", sage Susanne Steidl, die Produktchefin im Vorstand des DAX-Konzerns. "Das Mobiltelefon ist die Identifikation des Menschen."Zahlungen per Karte seien in Deutschland schon lange verbreitet, doch bei mobilen Bezahl-Apps seien die Bewohner der Bundesrepublik bislang zögerlich gewesen. In Deutschland hätten 25 Prozent der Verbraucher mobile Zahlverfahren genutzt, in den Niederlanden dagegen bereits mehr als die Hälfte, heiße es in einer im März veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung PwC. Doch das Bild ändere sich rapide.So seien seit 2018 Apple Pay und Google Pay auch in Deutschland verfügbar, die Allianz habe eine ursprünglich in Italien getestete Bezahl-App nun auch in Deutschland auf den Markt gebracht. Und der im Münchner Vorort Aschheim ansässige Bezahlspezialist Wirecard sei quasi überall dabei: Einerseits als Kooperationspartner für Apple, Google, Visa, die Allianz und andere Unternehmen, andererseits mit der eigenen Bezahl-App Boon. Und an sehr vielen Ladenkassen sei Wirecard ebenfalls präsent, weil das Unternehmen den Händlern die Schnittstelle für elektronische Bezahlverfahren liefere.Seit Anfang August sei im Zuge der allgemeinen Marktschwäche zuletzt auch die Aktie von Wirecard unter Druck geraten. Kurzzeitig sei sogar die 200-Tage-Linie unterschritten worden. Diese habe zuletzt aber zurückerobert werden können, was klar positiv zu werten sei.Auch mittel- und langfristig bleibt "Der Aktionär" positiv gestimmt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Wirecard-Aktie. (Analyse vom 19.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link