Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (29.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wirecard-Skandal fordere ein weiteres prominentes Opfer. Felix Hufeld, der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin), werde abgelöst. Hufeld habe die Vorgänge rund um Wirecard einst als "Schande" bezeichnet und von der "entsetzlichsten Situation" gesprochen, in der er jemals einen Konzern in der ersten deutschen Börsenliga gesehen habe. Doch die Kontrolle des Finanzdienstleisters durch die Behörde versagte.Nun ziehe das Finanzministerium um Olaf Scholz, dem die BaFin unterstellt sei, die Konsequenzen. Im Zuge einer Neuaufstellung der Finanzaufsicht werde Hufeld abgelöst. Die Finanzaufsicht und ihr Chef seien in dem Skandal unter erheblichen Druck geraten.Der Skandal um die Wirecard AG habe offenbart, dass die deutsche Finanzaufsicht eine Re-Organisation brauche, um ihre Aufsichtsfunktion effektiver erfüllen zu können, so das Ministerium heute in einer Mitteilung. Dazu sei eine Untersuchung der BaFin in Auftrag gegeben worden, deren Ergebnisse in der kommenden Woche präsentiert würden.Zuletzt seien Vorwürfe laut geworden, die für die BaFin auch juristische Folgen haben dürften. Einer ihrer Mitarbeiter wurde wegen des Verdachts des Insiderhandels angezeigt. Im Raum stehe der Vorwurf, er könnte Insiderwissen genutzt haben, um mit Wirecard-Papieren Geschäfte zu machen.Heute hätten das Ministerium und Hufeld in einem gemeinsamen Gespräch die Lage erörtert. Man sei einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass es dafür neben organisatorischen Veränderungen auch einen personellen Neustart an der Spitze der BaFin geben sollte.Die Wirecard-Aktie dümpelt derweil im Pleite-Nirwana um die 50-Cent-Marke, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)