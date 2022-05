Das LG München I habe im März dieses Jahres den Anträgen der Tilp Rechtsanwaltsgesellschaft entsprochen, im Zusammenhang mit dem Wircard-Bilanzskandal ein KapMuG-Verfahren einzuleiten. Der Beschluss des Gerichts enthalte zahlreiche Feststellungsziele zu diversen Pflichtverletzungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Diese habe die Bilanzen der Jahre 2017 und 2018 testiert.



Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Skandal: Insolvenzverwalter könnte Dividenden zurückfordern - AktiennewsDas Landgericht München hat die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard(ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) für nichtig erklärt, so die Experten von "FONDS professionell".Nun könnte der Insolvenzverwalter Michael Jaffé von Aktionären eingestrichene Dividenden zurückfordern. Doch das Urteil habe auch eine positive Seite.Wirecard-Aktionäre, die ihre Papiere bis kurz vor der Insolvenz des Zahlungsdienstleisters im Juni 2020 gehalten hätten, drohe womöglich neuer Ärger. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sie die erhaltenen Dividenden für die Jahre 2017 und 2018 zurückzahlen müssten. Der Grund: Der Insolvenzverwalter von Wirecard, Michael Jaffé, habe sich in einem Prozess vor dem Landgericht (LG) München durchsetzen können. Dies teile das Gericht mit.In ihrem Urteil hätten die Münchner Richter am Donnerstag (05.05) der Klage des Insolvenzverwalters stattgegeben und die Jahresabschlüsse von 2017 und 2018 für nichtig erklärt. Damit seien auch die damals gefassten Dividendenbeschlüsse ungültig. Jaffé könnte die für die beiden Jahre gezahlten Dividenden von den Aktionären also zurückfordern.Dividenden in Höhe von 47 Millionen EuroMit der Nichtigkeit der Bilanzen und der Gewinnverwendungsbeschlüsse für 2017 und 2018 entfalle zugleich die Grundlage für die Auszahlung der Dividenden für diese Jahre. In diesem Zusammenhang werde sich die Frage stellen, wie mit den ausgezahlten Dividenden umgegangen werde, schreibe das LG München in der Pressemitteilung.Positive AuswirkungenDass das Urteil dem Insolvenzverwalter die Möglichkeit eröffne, die Dividenden zurückzufordern, möge für die Aktionäre ärgerlich sein. Andererseits könnte sich die Entscheidung positiv auf das bevorstehende Verfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) auswirken.