Untersuchungsausschuss ante portas



Der Wirecard-Skandal habe auch die Spitze der Bundesregierung erreicht. So habe das Bundeskanzleramt bestätigen müssen, dass Kanzlerin Angela Merkel vergangenen Herbst bei einem China-Besuch persönlich mit der dortigen Staatsführung auch über einen geplanten Zusammenschluss von Wirecard mit dem Pekinger Finanzunternehmen Allscore Payments gesprochen habe - ohne allerdings von den Bilanzungereimtheiten gewusst zu haben. Die SPD-Politikerin Cansel Kiziltepe gehe mittlerweile davon aus, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss unumgänglich sei. Mit Blick auf die am kommenden Mittwoch (29. Juli) angesetzte Sondersitzung des Finanzausschusses habe sie im ARD-Morgenmagazin gesagt: "Das wird nicht die erste und letzte Sitzung sein, und ich glaube, es läuft alles auf einen Untersuchungsausschuss hinaus."



Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Skandal: Bundesfinanzminister Scholz will Bafin reformieren - AktiennewsDie Finanzaufsicht Bafin soll wegen des Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Skandals umgebaut werden, so die Experten von "FONDS professionell".Ihr oberster Dienstherr, Finanzminister Olaf Scholz, plane, sie mit mehr Mitteln und größeren Befugnissen auszustatten. Derweil habe die federführende Staatsanwaltschaft den Ex-Wirecard-Chef Braun erneut inhaftiert.Bundesfinanzminister Olaf Scholz möchte die Finanzaufsichtsbehörde Bafin als Reaktion auf den ausufernden Wirecard-Skandal mit zusätzlichen Mitteln ausstatten. Der SPD-Politiker wolle eine "schlagkräftige Behörde" aufbauen, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf ein Gespräch der Wochenzeitung "Die Zeit" mit dem Minister schreibe. "Daher ist mir wichtig, dass die Bafin gut ausgestattet wird. Und wir werden hier weiter draufsatteln", werde Scholz dort zitiert. Vorbild sei die US-Finanzaufsicht SEC, "die umfassendere Befugnisse hat und gegenüber den Finanzunternehmen mit einem großen Selbstbewusstsein auftritt".Bei Wirtschaftsprüfern sehe Scholz ebenfalls erheblichen Reformbedarf. "Es stellt sich schon die Frage, wie es sein kann, dass hoch qualifizierte, exzellent ausgebildete und teuer bezahlte Wirtschaftsprüfer einer Gesellschaft, die schon seit fast zehn Jahren die Abschlüsse von Wirecard geprüft hat, von all den jetzt augenscheinlichen Betrügereien nichts mitbekommen haben", werde er in dem Gespräch mit der Zeit zitiert. Daher sollten die kontrollierten Firmen künftig keinen Druck mehr auf ihr Prüfer ausüben können.EY in der KritikDie Staatsanwaltschaft München ermittele seit einiger Zeit wegen des Betrugsverdachtes. Nachdem ein Ex-Manager vor knapp einer Woche in Untersuchungshaft genommen worden sei, hätten die Ermittler gestern (22.07.) inzwischen auch Ex-Wirecard-Vorstandschef Markus Braun erneut festgenommen. Ende Juni sei er bereits einmal festgesetzt worden, dann aber gegen Kaution wieder auf freien Fuß gekommen. Zwei weitere andere hochrangige Ex-Manager des immer noch im DAX gelisteten Konzerns seien auch verhaftet. Das berichte die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) und füge an, dass Brauns Anwalt für eine Stellungnahme nicht zu erreichen gewesen sei."Korpsgeist" bei WirecardLaut SZ-Bericht würden die Ermittler den Top-Managern des Zahlungsdienstleisters konkret gewerbsmäßigen Bandenbetrug vorwerfen. "Die bisherigen intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I haben ergeben, dass der den Beschuldigten zur Last zu legende Sachverhalt erheblich erweitert werden muss", zitiert die SZ die Staatsanwaltschaft. Dies habe insbesondere mit Aussagen eines Kronzeugen zu tun, aber auch mit neuen Unterlagen.Mittlerweile stehe damit fast die gesamte frühere Führungsspitze des in Aschheim bei München ansässigen Konzerns im Verdacht, den Bilanz-Schwindel nicht übersehen, sondern mit aufgebaut zu haben." Die Staatsanwaltschaft berichte nach Darstellung der SZ, dass Wirecard ein streng hierarchisches System gewesen sei, "geprägt von Korpsgeist und Treueschwüren gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden als Führungsperson." Die Ermittlungen hätten sich zunächst auf Konzernchef Braun, den weiterhin flüchtigen Vorstand Jan Marsalek sowie einen weiteren Manager konzentriert.