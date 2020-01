Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.01.2020/ac/a/d)



Operative Neuigkeiten seien dieser Tage Mangelware bei Wirecard und sowohl Vorstandschef Markus Braun als auch die Kritiker des Aschheimer Unternehmens hätten sich in den letzten Tagen mit weiteren Äußerungen zurückgehalten. Unter den Leerverkäufern bleibe die Aktivität dagegen hoch. Zahlreiche Shortseller würden darauf wetten, dass die Wirecard-Aktie auch im neuen Jahr unter Druck bleibe. Viele Anleger und die Mehrheit der Analysten seien allerdings ungebrochen optimistisch.Zum Showdown zwischen Bullen und Bären könnte es bereits in den nächsten Wochen kommen: Bis Ende des ersten Quartals sollten die Ergebnisse der Bilanz-Sonderprüfung vorliegen - womöglich schon viel früher. Gelinge es dem deutschen Zahlungsabwickler damit, die Zweifel an der Bilanzierung auszuräumen, sehe "Der Aktionär" gute Chancen auf einen Short-Squeeze und eine Erholungsrally. Darauf wetten sollten jedoch nur Mutige, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2020)