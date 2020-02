Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Ein Medienbericht der "Wirtschaftswoche" über eine angeblich fehlende Lizenz in Singapur habe die Wirecard-Aktie am Montag kurzzeitig unter Druck gebracht. Mittlerweile habe sich das Aschheimer Unternehmen zu der Meldung geäußert und Entwarnung gegeben. Man sehe keine Probleme wegen der neuen Lizenzpflicht. "Wirecard übt aktuell seine operativen Geschäfte in Singapur ohne Einschränkung aus", zitiere die Nachrichtenagentur Reuters aus einer Mitteilung von Wirecard. Zudem habe man keine Zweifel, eine nach einer Gesetzesänderung künftig nötige Lizenz zu bekommen.Laut Wirecard müsse die Lizenz der zuständigen Aufsichtsbehörde MAS bis Mitte 2020 beantragt werden. Für den Erwerb der Lizenz gelte zudem eine Übergangsperiode von zwölf Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes Ende Januar. Ferner erfülle der deutsche Zahlungsabwickler sämtliche Qualifikationskriterien."Der Aktionär" habe angesichts unklaren Auswirkungen der bislang fehlenden Lizenz bereits am Montagnachmittag dazu geraten, die Ruhe zu bewahren. Zwar habe der gestrige Kursausschlag die weiterhin hohe Volatilität der Wirecard-Aktie offenbart. Anleger, die auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen würden, sollten sich davon aber nicht aus der Fassung bringen lassen. Auch die Comeback-Wette des "Aktionärs" laufe unverändert weiter. Für Impulse könnten die vorläufigen Zahlen am 14. Februar und die mit Spannung erwarteten Ergebnisse der laufenden Bilanz-Sonderprüfung zum Ende des ersten Quartals sorgen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: