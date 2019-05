Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Q1-Zahlen besser als erwartet - Kaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Der Aktienprofi halte die gestern vorgelegten Zahlen der Wirecard AG zum 1. Quartal für sehr gut - sie seien sogar besser als erwartet ausgefallen. Der Gewinnanstieg habe 40% betragen. Wirecard habe die Jahresprognose beim EBITDA leicht angehoben. Das habe die Aktionäre zufrieden gemacht und die Wirecard-Aktie sei zeitweise auf 140 Euro gestiegen. Jetzt gebe es aber ein paar Gewinnmitnahmen, weil das Umfeld nicht das allerbeste für Aktien insgesamt sei. Die Skandal-Geschichte werde in den Hintergrund treten, vor allem, wenn es operativ gut laufe, was Wirecard jetzt eben zeige. Wirecard sei auf dem richtigen Weg, die Marke von 170 Euro wieder zu erreichen.Selbst jetzt kann man die Wirecard-Aktie relativ gut und vergleichsweise günstig kaufen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.05.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:138,10 EUR -1,25% (09.05.2019, 13:39)