Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

182,25 EUR +1,50% (20.08.2018, 09:30)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (20.08.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard sei jetzt der wertvollste deutsche Finanzdienstleister, der an der Börse gehandelt werde. Der Wert in Aktien sei höher als der der Deutsche Bank, die Commerzbank habe Wirecard ohnehin längst angehängt. Immer noch würden Anleger fragen: Wirewas? Das Unternehmen aus Aschheim bei München verdiene sein Geld in der neuen Finanzwelt: Es wickele rund um den Globus elektronische Bezahlvorgänge ab. Immer mehr Menschen würden digitale Plattformen dafür nutzen. Wirecard werde wohl bald die Commerzbank aus dem DAX verdrängen. Kein Wunder, dass die Aktie des Bezahldienstleisters nur eine Richtung kenne: aufwärts.Derzeit jedenfalls lache Wirecard die Sonne ins Gesicht. Zudem der Aufstieg in die erste deutsche Börsenliga, dem DAX, womöglich unmittelbar bevorstehe. Wenn im September die Zusammensetzung des Leitindex überprüft werde, könnte Wirecard die Commerzbank ersetzen, die aktuell an der Börse rund zehn Milliarden Euro wert sei. Dann hätte der Bezahldienstleister nicht nur die Deutsche Bank als wertvollstes Geldinstitut abgelöst, sondern auch eine andere traditionsreiche Großbank aus dem DAX geworfen, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 17.08.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:183,10 EUR +2,40% (20.08.2018, 09:14)