Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

146,35 EUR -4,97% (31.05.2019, 09:25)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (31.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Kaum schienen die Bilanz-Vorwürfe der "Financial Times" gegen den deutschen Zahlungsdienstleister in Singapur ausgestanden, schon drohe der Wieracrd AG neuer Ärger. Laut einem Medienbericht solle das Aschheimer Unternehmen an betrügerischen Trading-Websites mitverdient haben. Mehrere Staatsanwaltschaften hätten demnach bereits Ermittlungen eingeleitet.Die Betreiber hinter betrügerischen Online-Trading-Websites wie "Option888" hätten von über 100.000 Anlegern in ganz Europa mindestens 100 Mio. Euro pro Jahr erbeutet. Im Zuge der Ermittlungen gegen die Cyberkriminellen würden nun auch deren Zahlungsabwickler ins Visier der Behörden rücken. Laut "Handelsblatt"-Recherchen tauche dabei der Name Wirecard gehäuft in den Ermittlungsakten auf. Der Vorwurf: Banken und Finanzdienstleister wie Wirecard sollten bei fragwürdigen Transaktionen aktiv weggeschaut oder zumindest nicht mit ausreichender Sorgfalt geprüft und damit das kriminelle System am Laufen gehalten haben. Gegenüber dem "Handelsblatt" hätten "mehrere Staatsanwaltschaften die Rolle des Zahlungsabwicklers für betrügerische Trading-Seiten" bestätigt. Wirecard widerspreche den Vorwürfen.Für die Wirecard-Aktie kämen die Vorwürfe zur Unzeit: Zu Wochenbeginn sei sie drauf und dran gewesen, die Kursverluste durch die "FT"-Attacken vom Jahresanfang vollständig auszugleichen. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen hätten den Kurs am Mittwoch aber zurückgeworfen. Nun drohe ein weiterer Rückschlag.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:147,10 EUR -4,11% (31.05.2019, 09:10)