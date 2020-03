Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (11.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Endlich wieder Neuigkeiten zum operativen Geschäft von Wirecard: Das Unternehmen vermelde eine neue Kooperation mit dem südostasiatischen Fahrdienstleister Grab. Grab sei ein Unternehmen aus dem Portfolio der Softbank, mit der Wirecard vergangenes Jahr eine strategische Partnerschaft eingegangen sei. Damit würden die Pläne zur internationale Expansion von Wirecard zunehmend Früchte tragen.Grab biete Fahrdienstleistungen in Südostasien an. Neben der Beförderung von Fahrgästen würden Grab-Fahrer zudem auch Lebensmittel und online bestellte Produkte transportieren. In Zukunft übernehme Wirecard die Abwicklung der Transaktionen, die über Grab Pay durchgeführt würden."Wir sind stolz darauf, mit Grab zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir die Zahlungs-, Technologie- und Mobilitätsbranche mit innovativen Lösungen vorantreiben, um das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern", habe Georg von Waldenfels gesagt, der bei Wirecard für die Softbank-Beziehungen verantwortlich sei.Grab Pay gehöre im Südostasien zu den beliebtesten Angeboten für mobiles Bezahlen. Laut eigenen Angaben werde der Zahlungsdienst von 600.000 Händlern und Kleinunternehmern angeboten. Wirecard und Grab würden sukzessiv weitere Finanzierungsprodukte anbieten wollen. Bereits jetzt biete Grab Kunden neben Zahlungsdiensten auch Kredite, Versicherungen und Geldanlageprodukte an.Trotz schwachen Marktumfeldes wegen der erwarteten Konjunkturabkühlung und des noch ausstehenden Abschlussberichts der Bilanz-Sonderprüfung habe die Aktie die 100-Euro-Marke tapfer verteidigt. An dieser psychologisch markanten Stelle erfahre sie starke Unterstützung.Spekulativ orientierten Anleger, die Ende März einen positiven Ausgang der Sonderprüfung erwarten, bietet sich auf dem aktuellen Bewertungsniveau eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Zumal Wirecard im Zuge der Corona-Krise bislang keine negativen Auswirkungen auf das Wachstum erwarte. (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link