Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Erholung der Wirecard-Aktie sei in dieser Woche ins Stocken geraten. Auch am Freitagvormittag sei der Kurs zunächst nicht weiter vorangekommen und pendele um den Schlusskurs vom Donnertag bei 145,05 Euro. Dieser Bereich sei auch aus charttechnischer Sicht spannend.Nachdem die Wirecard-Aktie am Donnerstag rund 2% verloren habe, habe sich der Kurs zeitweise wieder von oben an die 200-Tage-Linie bei 143,93 Euro angenähert. Erst Mitte Mai habe er die langfristige Trendlinie erstmals seit dem Kursrutsch infolge der Bilanz-Vorwürfe der "Financial Times" wieder zurückerobert und damit ein technisches Kaufsignal generiert. Wegen teils deutlicher Verluste sei die 200-Tage-Linie in den letzten Tagen allerdings immer wieder kurzzeitig unterschritten worden.Knapp unterhalb der 140-Euro-Marke verlaufe zudem eine horizontale Unterstützung. Zumindest auf Schlusskursbasis sei diese auch nach einem Handelsblatt-Bericht über die Geschäftsbeziehungen des deutschen Zahlungsabwicklers zu dubiosen Online-Trading-Plattformen in der Vorwoche unversehrt geblieben. Kurzzeitig sei der Kurs deshalb aber bis auf 130,40 Euro abgesackt. Im Falle eines Rückfalls unter die 200-Tage-Linie und eine Fortsetzung der Konsolidierung sollte diese Unterstützung für gewissen Halt sorgen. Andernfalls drohe ein Test des seit Ende März gültigen Aufwärtstrends.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:144,35 EUR -0,48% (07.06.2019, 14:16)