Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Ratingagentur Moody’s prüfe nach eigenen Angaben eine Senkung der langfristigen Bonitätsnote ("Baa3") von Wirecard. Davon betroffen wäre auch eine 500 Millionen Euro schwere Anleihe-Emission aus dem Vorjahr mit einer Laufzeit bis 2024. Moody‘s nenne dafür vor allem drei Gründe.Zum einen seien da die "anhaltenden Unsicherheiten rund um Vorwürfe bezüglich betrügerischer Buchführungspraktiken", heiße es in einem Statement der Ratingagentur. Sollte die andauernde KPMG-Sonderprüfung oder der testierte Jahresabschluss für 2019 "wesentliche Buchungsfehler" oder weitere Compliance-Schwächen offenbaren, könnte der Druck auf die Kreditwürdigkeit des DAX-Konzerns weiter steigen.Dass Wirecard in diesem Zusammenhang auch mehrfach die Veröffentlichung der Jahresbilanz für 2019 habe verschieben müssen, sorge bei Moody’s ebenfalls für Bedenken: Das könnten die Kunden von Wirecard ähnlich sehen und sich aus Angst vor Reputationsschäden einen anderen Zahlungswickler suchen.Als dritten Grund nenne die Ratingagentur die Folgen der Corona-Krise, die sich nachteilig auf die finanzielle Performance von Wirecard auswirken könnte. Speziell die Schwäche der Kunden aus dem Reise- und Mobilitäts-Sektor könnte sich nachteilig auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung auswirken.Nach deutlichen Kursgewinnen am Vormittag sei das Plus der Wirecard-Aktie im weiteren Tagesverlauf auf rund ein Prozent zusammengeschrumpft. Im starken DAX, der am Dienstagnachmittag rund 2,5 Prozent zulegt, gehört sie mit dieser Performance zu den Schlusslichtern, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link