Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,4515 EUR -25,33% (08.01.2021, 22:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (09.01.2021/ac/a/nw)





Aschheim (www.aktiencheck.de) - Shortseller Slate Path Capital LP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Wirecard AG halbiert:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Slate Path Capital LP reduzieren ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) massiv.Die Finanzprofis des New Yorker Hedgefonds Slate Path Capital LP haben am 07.01.2021 ihre Short-Position von 1,21% auf 0,63% der Wirecard-Aktie gekürzt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Wirecard AG:1,25% Coltrane Asset Management, L.P. (29.06.2020)1,00% Samlyn Capital, LLC (07.07.2020)0,90% Coatue Management, L.L.C. (04.01.2021)0,68% Susquehanna International Holdings LLC (07.01.2021)0,63% Slate Path Capital LP (07.01.2021)0,36% XAIA Investment GmbH (02.12.2020)0,00% Greenvale Capital LLP (07.01.2021)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:0,60 EUR -44,85% (08.01.2021, 17:42)