82,68 EUR -4,53% (13.05.2020, 10:00)



82,43 EUR -3,59% (13.05.2020, 10:15)



DE0007472060



747206



WDI



WRCDF



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Aschheimer Unternehmen komme nicht aus den Schlagzeilen: Die Veröffentlichung des KPMG-Berichts Ende April habe sich zu einem Desaster entwickelt und zwischenzeitlich auch die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan gerufen. In diesem Zusammenhang habe nun auch der erste Aktionär Klage gegen Wirecard eingereicht.Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierte Tübinger Kanzlei TILP habe am Dienstag für die von ihr vertretene Effecten-Spiegel AG die erste deutsche Anlegerklage gegen Wirecard vor dem Landgericht München I eingereicht und die Einleitung einer Musterklage vor dem Oberlandesgericht München beantragt. Das gehe aus einer Pressemitteilung der Kanzlei hervor.Wegen Aktienkäufen im Jahr 2019 mache TILP zugunsten der Kläger sog. Kursdifferenzschäden nach § 97 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) geltend. Begründet werde die Klage damit, dass der Zahlungsabwickler dem Kapitalmarkt gravierende Mängel in seinem Compliance-System verschwiegen habe. Der Schaden werde dabei auf mindestens 32,07% des jeweiligen von der Klägerin bezahlten Einstandskurses pro Aktie beziffert.Nach Auffassung der Kläger habe sich Wirecard mit einer Reihe von falschen, unterlassenen sowie unvollständigen Kapitalmarktinformationen gegenüber ihren Aktionären schadenersatzpflichtig gemacht. "Nach dem KPMG-Bericht sehen wir unsere feste Überzeugung bestätigt, dass Wirecard ein massives Compliance-Problem hatte und hat - und darüber hätte Wirecard den Kapitalmarkt rechtzeitig in Kenntnis setzen müssen", sage Maximilian Weiss, Rechtsanwalt der TILP-Gruppe.Wirecard müsse derzeit an vielen Fronten kämpfen. Das sorge für hohe Unsicherheit, auch unter den Aktionären. Die kurze Erholung vom Wochenanfang sei bereits im Sande verlaufen. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 75 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2020)