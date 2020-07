Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts der Ausweitung des Wirecard-Skandals fordere die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) rückhaltlose Aufklärung - inklusive der Rolle der Staatsanwaltschaft. "Es ist dringend notwendig, dass der Sachverhalt und auch das Agieren der BaFin und der Staatsanwaltschaft in den letzten Jahren aufgearbeitet wird und einer externen Untersuchung unterzogen wird", habe SdK-Vorstandsvorsitzender Daniel Bauer am Donnerstag auf Anfrage gesagt."Dass sich die Organe von Wirecard trotz der gravierenden Vorwürfe so leicht Zugang zu politischen Eliten im Lande verschaffen konnten, ist aus unserer Sicht beängstigend." Es müsse auch geklärt werden, ob eventuell auch von politischer Seite in der Vergangenheit Einfluss auf die Finanzaufsichtsbehörde Bafin und auf die Staatsanwaltschaft genommen worden sei.Die Münchner Staatsanwaltschaft habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie nun wegen "gewerbsmäßigen Bandenbetrugs" gegen die ehemalige Konzernspitze ermittle - faktisch der Vorwurf schwerer organisierter Kriminalität. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro summieren, der womöglich größte Betrugsfall seit 1945 in Deutschland.Bauers Kritik beziehe sich darauf, dass der mutmaßliche Milliardenbetrug eine jahrelange Vorgeschichte habe. Die Münchner Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass der Wirecard-Vorstand seit 2015 Scheingewinne erfunden habe. Ex-Vorstandschef Markus Braun, der frühere Finanzvorstand Burkhard Ley und zwei weitere Manager würden in Untersuchungshaft sitzen.FDP-Chef Christian Lindner habe der Funke-Mediengruppe gesagt: "Es ist für mich schier unvorstellbar, dass seit 2015 in dieser Größenordnung getrickst wird, ohne dass jemand Notiz davon nimmt." Die Affäre sei im Zentrum der Berliner Regierungspolitik angekommen. Lindner habe im Falle weiter unbeantworteter Fragen die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss bekräftigt. Dass die Bundeskanzlerin im Ausland für deutsche Unternehmen werbe, sei selbstverständlich. "Aber ich gehe davon aus, dass zuvor die Seriosität und Integrität geprüft wird, wenn sich die Kanzlerin für ein Unternehmen verwendet."Bei der Wirecard-Aktie scheint derweil ohnehin alles verloren - Anleger sollten hier nicht mehr auf eine nachhaltige Erholung spekulieren, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Stattdessen könnten geschädigte Aktionäre die Teilnahme an einer Sammelklage in Erwägung ziehen, um die entstandenen Verluste zumindest teilweise auszugleichen. (Analyse vom 23.07.2020)Mit Material von dpa-AFX