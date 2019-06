Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.06.2019/ac/a/d)



Laut dem CEO von Wirecard, Markus Braun, stehe seinem Unternehmen ein starkes Jahr bevor. Braun verweise darauf, dass die Geschäfte in Asien sehr stark wachsen würden - mehr als 50% der Umsätze würden außerhalb Europas generiert.Bei der Wirecard-Aktie solle man immer noch ein bisschen vorsichtig sein, aber grundsätzlich sehe der Aktienprofi den Titel auf einem guten Weg. Wenn alles bei Wirecard rechtmäßig sei, dann sei die Wirecard-Aktie auch ein Kauf. Gestern hätten die Analysten von Berenberg ein Kursziel von 210 Euro für die Wirecard-Aktie gegeben. Auf Sicht von einem bis zwei Jahren ist das Kursziel von 210 Euro für die Wirecard-Aktie durchaus im Bereich des Möglichen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.06.2019)