Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

90,48 EUR -9,61% (29.04.2020, 13:49)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Mit 24 Stunden Verspätung habe Wirecard gestern (28.04.) den lange erwarteten Abschlussbericht von KPMG zur Sonderprüfung bei Wirecard veröffentlicht. Allerdings habe dieser nicht wie erhofft Klarheit über die strittige Bilanzierung des Konzerns bringen können, was zu einem Kurssturz bei der Wirecard-Aktie von 26,1% geführt habe. Belege für den gravierenden Vorwurf der Bilanzfälschung hätten zwar nicht gefunden werden können, allerdings weise der Bericht auf Mängel in der Organisation und in der Dokumentation von Geschäftsabläufen vor allem bei Aktivitäten mit Drittlizenznehmern hin.Dass KPMG keine Gesamtbeurteilung ausgerechnet über das zuvor stark kritisierte Drittpartnergeschäft habe treffen können, werte der Analyst sehr negativ. Als ebenfalls unerfreulich sei, dass laut dem Bericht Wirecard die Untersuchung verzögert haben solle. Zu guter Letzt sei dann auch noch die Vorlage des Geschäftsberichts für 2019 zum zweiten Mal verschoben worden. Wirecard wolle "in wenigen Wochen" mit dem Wirtschaftsprüfer EY klären, wann der Bericht vorgelegt werden könne. Die Geschehnisse bei Wirecard würden damit für einen DAX-Konzern beispiellos bleiben und der Konzern auch weiterhin angreifbar. Es bleibe zu hoffen, dass die seit 2019 eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere bezüglich Transparenz, mittelfristig Wirkung zeigen würden.Bei einem unveränderten Kursziel von 120,00 Euro bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, aufgrund der langfristigen Wachstumsperspektiven und des attraktiven Bewertungsniveaus sein "kaufen"-Votum für die Wirecard-Aktie. (Analyse vom 29.04.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:89,92 EUR -7,87% (29.04.2020, 13:34)