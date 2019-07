Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

AschheimKulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Mit einer ganzen Serie von Negativ-Berichten habe die "Financial Times" (FT) seit Jahresbeginn den deutschen Zahlungsabwickler unter Dauerbeschuss genommen und die Wirecard-Aktie zeitweise massiv unter Druck gebracht. In einem bislang einmaligen Schritt habe die Finanzaufsicht BaFin daraufhin zeitweise ein Leerverkaufsverbot verhängt. All das beschäftige nun sogar den Deutschen Bundestag.Die FDP-Fraktion um Christian Lindner frage die Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage im Bundestag u.a. nach konkreten Hinweisen auf Kursmanipulation bei der Wirecard-Aktie im Jahr 2019. Zudem solle die Regierung angeben, ob sie die Einschätzung der BaFin teile, dass die Entwicklungen bei Wirecard eine ernstzunehmende Bedrohung für die Finanzstabilität oder das Marktvertrauen in Deutschland dargestellt hätten.Während die Aufarbeitung der Vorgänge in jenen turbulenten Wochen im Februar und März wohl noch Monate und Jahre dauern werde, vollziehe sich die Erholung des Aktienkurses glücklicherweise schneller. Ausgehend vom Februar-Tief bei 86 Euro sei die Wirecard-Aktie bereits wieder um über 75% gestiegen. Mittelfristig rechne "Der Aktionär" mit einer Fortsetzung der Erholung und neuen Höchstständen. Die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 200 Euro gelte daher weiterhin, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:152,65 EUR +0,89% (03.07.2019, 16:11)