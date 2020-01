Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,90 EUR -0,15% (29.01.2020, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

137,25 EUR -0,44% (29.01.2020, 12:35)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Kleinere Gewinnmitnahmen würden die Aktie von Wirecard heute nahezu unverändert notieren lassen, nachdem es an den Tagen zuvor ordentlich bergauf gegangen sei. Begleitet werde der Handelsverlauf von einer schlechten Meldung gleich zu Tagesbeginn, und einer richtig guten am frühen Vormittag. Letztere habe es in sich.Am Morgen sei bekannt geworden, dass die Deutsche Bank die Aktie von Wirecard von ihrer "German Stock Ideas"-Liste nehme. Für Anleger offenbar ein verkraftbarer Schritt, in den ersten Stunden habe das Papier sogar im Plus notiert. Erst dann hätten Anleger Gewinne mitgenommen. Später am Vormittag sei dann folgende Mitteilung über die Ticker gelaufen: Die Privatbank Hauck & Aufhäuser habe die Einstufung für Wirecard auf "buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die jüngste Kursrally sei gerechtfertigt, habe Analyst Simon Bentlage in seiner Studie geschrieben. Gegenüber der Konkurrenz von Adyen und Worldline seien die Papiere des Zahlungsabwicklers immer noch sehr günstig.Niemand sei optimistischer als Hauck und Aufhäuser. Mit ihrem Kursziel von 270 Euro würden sie dem Titel eine Kursverdopplung ausgehend vom aktuellen Niveau zutrauen. Der Kommentar der Deutschen Bank indes scheint am Markt auf keinen nährhaften Boden zu fallen, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Wirecard-Aktie: