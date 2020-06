Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

25,82 EUR -35,29% (19.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

24,30 EUR -32,31% (19.06.2020, 22:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (21.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der in Turbulenzen geratene Zahlungsabwickler müsse einen weiteren Nackenschlag verkraften müssen. Nach dem durch EY verweigerten Testat aufgrund fehlender Belege für 1,9 Mrd. Euro auf Treuhänderkonten ("Bilanzunregelmäßigkeiten") und dem Kursabsturz der Wirecard-Aktie habe die Ratingagentur Moody's den Daumen gesenkt. Die Anleihen von Wirecard würden nur noch als Ramsch eingestuft.Die Analysten von Moody's hätten das Rating am Freitagabend von Baa3 um mehrere Stufen auf B3 (Junk) gesenkt. Diese Kategorie werde üblicherweise von längerfristig orientierten Investoren gemieden. Aufgrund der jüngst bekanntgewordenen Bilanzunregelmäßigkeiten würden die Anleihen von Wirecard jetzt als hochspekulativ eingestuft, habe es bei Moody's geheißen. Eine weitere Abstufung auf ein C-Niveau werde geprüft.Anfang Juni habe die Ratingagentur angekündigt, das ohnehin dürftige Rating Baa3 zu überprüfen. Nun würden die Analysten auf die fehlenden Belege für Treuhandgelder in Milliarden-Höhe verweisen. Sie würden zudem Hinweise auf Bilanztäuschung sehen. Die Verschiebung des Testats könnte einen Zahlungsausfall Wirecards und einen hohen und unmittelbaren Refinanzierungsbedarf auslösen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: