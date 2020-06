Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.06.2020/ac/a/d)





AschheimWien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Ist das Geschäftsmodell in Gefahr? AktiennewsNach dem Skandal um mutmaßliche Bilanzmanipulationen samt der Verhaftung von Ex-Chef Markus Braun befindet sich nicht nur die Aktie von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) im schwindelerregenden Sinkflug - mittlerweile ist sogar die Existenz des Unternehmens bedroht, so die Experten von FONDS professionell.Wer derzeit denke, dass der Kurssturz der Wirecard-Aktie eine günstige Einstiegsgelegenheit darstelle, könnte eines Besseren belehrt werden. An sich dränge sich die Idee auf: Wirecard sei eine der größten Erfolgsgeschichten des deutschen Aktienmarkts der letzten zwei Jahrzehnte. Das Unternehmen sei bis zuletzt international erfolgreich tätig gewesen, und daran sollte der Bilanzskandal eigentlich nichts ändern. Wer mutig sei, bekomme die Aktie heute fast 90 Prozent unter ihrem historischen Höchstkurs.Diese Wette könne aber nur aufgehen, wenn sich an der Geschäftsentwicklung des IT-Unternehmens nichts ändere. Und genau das sei nun unter Umständen in Frage gestellt. 100-prozentige Zuverlässigkeit zähle im Zahlungsverkehr zu den zentralen Anforderungen, ein Bilanzskandal sei hier nicht eben hilfreich. Wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichte, würden mittlerweile etliche Kunden - vom französischen Telekomanbeiter Orange über die Fluggesellschaft Air France-KLM bis zur britischen Onlinebank Revolut - die Möglichkeit prüfen, auf andere Anbieter umzusteigen.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:15,202 EUR -11,40% (24.06.2020, 12:28)