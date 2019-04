Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (05.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard-CEO Markus Braun habe sich in dieser Woche ausführlich zu den Vorwürfen der "Financial Times" (FT) gegen sein Unternehmen und die Ergebnisse einer externen Prüfung geäußert. Sein Resümee: "Es liegt alles auf dem Tisch. Für uns ist die Sache damit abgeschlossen." Nach turbulenten Wochen könne sich der DAX-Titel daraufhin endlich stabilisieren.Seit der CEO in einem rund zehnminütigen Interview mit dem TV-Sender ntv Stellung bezogen habe, habe sich der Aktienkurs im Bereich von 110 Euro stabilisieren können. Seit Wochenanfang stehe ein kleines Minus von rund 1,3 Prozent zu Buche, was aber kein Vergleich zum Auf und Ab der vorherigen Wochen sei.Hinter den Vorwürfen der FT sehe der CEO in erster Linie eine Kapitalmarktspekulation, die den Kurs der Wirecard-Aktie nicht nachhaltig belasten werde. "Ich habe keinen Zweifel, dass sich ein Börsenkurs mittel- bis langfristig auch an der Fundamentalentwicklung orientiert und schlussendlich Volatilitäten und Spekulationen immer einen kurzfristigen Charakter haben."Auch wenn nach wie vor Fragen offen seien und die "Financial Times" weiter gegen den Zahlungsabwickler stichle, seien die Kursausschläge in dieser Woche nicht annähernd so stark wie in der Vergangenheit gewesen. Mögliche Gründe: Viele nervöse Anleger hätten inzwischen das Weite gesucht und die verbliebenen Investoren würden etwas entspannter auf das Dauerfeuer aus England reagieren.