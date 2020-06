Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

25,82 EUR -35,29% (19.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

24,30 EUR -32,31% (19.06.2020, 22:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (21.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Ungereimtheiten in der Bilanz von Wirecard hätten nicht nur den Aktienkurs innerhalb von wenigen Tagen um bis zu 80% einbrechen lassen, sondern könnten sogar den Fortbestand des Aschheimer Unternehmens gefährden - nämlich dann, wenn Banken jetzt mangels testierter Jahresbilanz die Kredite kündigen würden. Davor habe Wirecard in der brisanten Ad-hoc-Meldung am Mittwoch gewarnt. Mittlerweile scheine sich die Lage aber etwas zu entspannen: Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf einen Insider aus dem kreditgebenden Konsortium berichte, wollten die Banken den deutschen Zahlungsabwickler nicht fallen lassen. "Keiner hat ein Interesse daran, den Kredit zu kündigen", habe es demnach am Samstag aus einem der beteiligten Geldhäuser geheißen. "Alle wollen jetzt das Ding kurzfristig stabilisieren."Die Banken könnten den Verzicht auf ihr Kündigungsrecht nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg aber an Bedingungen knüpfen. Als mögliche Maßnahmen stünden demnach ein externes Monitoring und höhere Transparenz-Standards im Raum. Aus dem Umfeld von Wirecard habe es dem Bericht zufolge geheißen, man hoffe auf eine Einigung bis Ende kommender Woche. Bereits am Freitag habe das Unternehmen "konstruktive Gespräche" mit den kreditgebenden Instituten hinsichtlich der Fortführung der Kreditlinien und der weiteren Geschäftsbeziehung bestätigt.Am Freitagabend sei zudem bekannt geworden, dass der in Schieflage geratene Zahlungsdienstleiser die Investmentbank Houlihan Lokey zur Unterstützung angeheuert habe. Gemeinsam wolle man "einen Plan zur nachhaltigen Finanzierungsstrategie des Unternehmens entwickeln", habe es in einer Mitteilung des Unternehmens geheißen. Houlihan Lokey gelte als Spezialist für schwierige Restrukturierungen und Insolvenzfälle, der schon in Sachen Enron, Lehman Brothers und Steinhoff aktiv gewesen sei. Ein weiteres Spezialgebiet der US-Investmentbank seien Übernahmen. Es sei ein Indiz dafür, wie ernst die Lage bei Wirecard inzwischen sei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: