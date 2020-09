Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,33 EUR +5,91% (03.09.2020, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,2088 EUR -6,29% (03.09.2020, 11:40)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (03.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Finanzaufsicht BaFin stehe für Ihre Rolle im Bilanzskandal beim Aschheimer Zahluengsdienstleister heftig in der Kritik. BaFin-Präsident Felix Hufeld wolle davon nicht viel wissen und habe einen Rücktritt wegen der Angelegenheit am Mittwoch ausgeschlossen. Ein neuer Medienbericht dürften seinen Stand aber nicht gerade bessern.Der BaFin-Chef habe am Mittwoch eingeräumt, dass seine Behörde im Fall Wirecard zu formalistisch gehandelt zu habe - und formal sei diese nur für einen Teil des Wirecard-Konzerns zuständig gewesen: die Wirecard Bank. "Mit dem Wissen von heute hätten wir die Staatsanwaltschaft angerufen und hätten gesagt: Verhaftet diesen Haufen Krimineller", so der BaFin-Chef. Seine Behörde werde weiterhin "mit maximaler Klarheit und Offenheit" an der Aufklärung des Wirecard-Skandals mitwirken.Die Finanzaufsicht komme derweil nicht aus den Schlagzeilen. Dass Mitarbeiter der Behörde in den Monaten vor der Insolvenz überdurchschnittlich viel mit Wirecard-Aktien gehandelt hätten, sei bereits bekannt gewesen. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" sollten dabei auch Beamte der Abteilung Marktüberwachung mitgezockt haben - ausgerechnet jene Abteilung, die im vergangenen Jahr am umstrittenen Leerverkaufsverbot der Wirecard-Aktien mitgewirkt habe. Das Blatt berufe sich dabei auf das Ergebnis einer Anfrage des Grünen-Abgeordneten Danyal Bayaz.Die BaFin selbst und das Bundesfinanzministerium, der die Behörde unterstehe, würden im Aktienhandel ihrer Mitarbeiter grundsätzlich kein Problem sehen. Die Beschäftigten seien verpflichtet, private Finanzgeschäfte offenzulegen und durch die Fachvorgesetzten genehmigen zu lassen, habe es in einer Erklärung von Mitte August geheißen. Bei anderen Aufsichtsbehörden wie der EZB oder der Esma sei den Mitarbeitern der Handel mit Finanzaktien indes untersagt. Dennoch dürfte die Angelegenheit auch den Untersuchungsausschuss interessieren, der in Kürze mit der politischen Aufarbeitung es Skandals betraut werden solle.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: