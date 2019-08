Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe die Banken Credit Agricole, Deutsche Bank und ING als Global Coordinators, sowie Citigroup und Credit Suisse als Active Bookrunners beauftragt, um ab Montag eine Reihe von Anlegertreffen vorzubereiten. Speziell solle es dabei um festverzinsliche Wertpapiere gehen. Wirecard wolle wohl eine Unternehmensanleihe i.H.v. 500 Mio. Euro emittieren.Laut der "Financial Times" habe die Ratingagentur Moody's Wirecard und die Anleihe mit Baa3 bewertet. Dadurch werde die Anleihe gerade noch als "Investment Grade" eingestuft. Das bedeute, dass die Nachfrage nach der Anleihe höher sein werde und das Aschheimer Unternehmen so leichter an Geld komme.Die Wirecard-Aktie habe positiv auf das Moody's-Rating reagiert. "Der Aktionär" bleibe bei seiner optimistischen Einschätzung zur Wirecard-Aktie und rate investierten Anlegern dabeizubleiben, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)