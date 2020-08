Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,0304 EUR -4,50% (27.08.2020, 14:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,0264 EUR -2,25% (27.08.2020, 14:51)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (27.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen von Wirecard hätten die Gläubiger des Mutterkonzerns sowie der ebenfalls insolventen Töchter nun die Möglichkeit, ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anzumelden. Laut der Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) sollten davon auch die geschädigten Wirecard-Aktionäre Gebrauch machen.Bei der Gläubigerversammlung im November hätten die Aktionäre des Zahlungsdienstleisters "unbedingt mit an den Tisch" gehört, habe DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler am Donnerstag gefordert. Sie müssten sogar "als größte Gläubigergruppe im Gläubigerausschuss vertreten" sein und sollten beim Insolvenzverwalter Schadenersatzansprüche geltend machen.Normalerweise würden Aktionäre als Eigenkapitalgeber bei Firmenpleiten nicht zu den Gläubigern zählen. Bei Wirecard sei das jedoch anders, habe Tüngler gesagt: "Hier liegt bereits aufgrund einer Verletzung der Ad hoc- und anderer Publizitätspflichten ein Schadenersatzanspruch seitens der betroffenen Aktionäre gegen die Gesellschaft vor." Er könne aber nur angemeldet werden, "wenn der konkrete Schaden in Euro definiert wird. Der einfache Hinweis darauf, dass es einen Anspruch auf Schadenersatz gibt, reicht nicht."Die Anleger müssten zudem selbst aktiv werden, um ihre Interessen im Insolvenzverfahren zu wahren. Laut der Pressemitteilung von Insolvenzverwalter Michael Jaffé habe das Amtsgericht München eine Frist bis zum 26. Oktober 2020 gesetzt. Die erste Gläubigerversammlung solle am 18. November 2020 in München stattfinden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: