Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

153,10 EUR -2,73% (12.11.2018, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

151,75 EUR -4,44% (12.11.2018, 16:38)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Wertpapier starte am Montag ohne klare Richtung in die neue Woche. Nach einem freundlichen Handelstag verliere es am Nachmittag im durchwachsenen DAX rund 2%. Liefere die Präsentation der Q3-Zahlen am Mittwoch (14. Oktober) neue Impulse?Die wichtigsten Eckdaten habe das Unternehmen schon Ende Oktober veröffentlicht. Auf Basis vorläufiger Berechnungen sei der Umsatz in den ersten neun Monaten um 42% auf 1,45 Mrd. Euro und der operative Gewinn (EBITDA) um 38% auf rund 396 Mio. gestiegen.Für das laufende vierte Quartal habe der Vorstand dabei eine "starke Geschäftsentwicklung" in Aussicht gestellt und die im August zuletzt erhöhte EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr im Bereich von 530 bis 560 Mio. Euro bestätigt.Investoren hätten sich von den durchaus beachtlichen Wachstumsraten jedoch nicht beeindrucken lassen - einige hätten offenbar auf eine erneute Prognose-Erhöhung spekuliert. Nachdem diese ausgeblieben sei, habe sich die seit September laufende Konsolidierung zunächst fortgesetzt. Eine neue Kaufempfehlung von Morgan Stanley habe dabei am Freitag nur für eine kurze Erholung sorgen können.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt jedoch bei der Einschätzung, dass auf dem aktuellen Niveau bei der Wirecard-Aktie schon viel eingepreist ist. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: